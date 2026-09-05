Путин поручил представить идеи по учебникам на языках малочисленных народов РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по расширению линейки учебников на родных языках коренных малочисленных народов России.
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