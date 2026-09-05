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Газета.ру

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Путин поручил представить идеи по учебникам на языках малочисленных народов РФ

Путин поручил представить идеи по учебникам на языках малочисленных народов РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по расширению линейки учебников на родных языках коренных малочисленных народов России.

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