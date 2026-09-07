Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 871 подписчик

Новости СВО: БПЛА атаковали Пермь, ВС РФ ударили по порту «Измаил», взят укрепрайон ВСУ на ореховском направлении

Новости СВО: БПЛА атаковали Пермь, ВС РФ ударили по порту «Измаил», взят укрепрайон ВСУ на ореховском направлении

  Главные новости СВО на утро 7 сентября 2026 года. БПЛА атаковали Пермь Утром 7 сентября в Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым