Майк Крак: Другович поможет с настройками болида

Aston MartinРуководитель Aston Martin в Формуле 1 Майк Крак объяснил решение британской команды посадить бразильского пилота Фелипе Друговича за руль болида в первой пятничной тренировке Гран При Мексики.
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