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Ивановские новости

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Жителей Ивановской области предупредили о схемах вовлечения в дропперство

Жителей Ивановской области предупредили о схемах вовлечения в дропперство

В группе риска подростки, студенты, пенсионеры и люди в сложной финансовой ситуации. Мошенники действуют через онлайн-игры, соцсети, мессенджеры, сайты знакомств и электронную почту.

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