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МИД: РФ ждет честной оценки атак на Белгород от международных организаций

МИД: РФ ждет честной оценки атак на Белгород от международных организаций

Россия ожидает, что международные организации непредвзято и честно оценят атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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