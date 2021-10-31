Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    От мёртвого осла уши укрошумеры, возможно, получат.Путин назначил По...
  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...
  • SL
    А можно ли заголовок писать более понятным языком, чем «Е», «Кэ», «Лэ», «Мэ», «Нэ»?Специалисты филиа...

В воинских гарнизонах Тихоокеанского флота проведены тренировки по противодействию терроризму

В воинских гарнизонах Тихоокеанского флота проведены тренировки по противодействию терроризму

Для проведения тренировок были привлечены подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО) для противодействия квадрокоптерам и другим средствам беспилотной авиации условного противника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх