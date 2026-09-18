Российские операторы дронов уничтожили личный состав и технику ВСУ в Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» круглосуточно ведут боевую работу по уничтожению противника на Ореховском направлении.
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