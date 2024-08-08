Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 523 подписчика

Вместо системы связи - Telegram: Главного связиста Минобороы уже задержали, но не за то - военкор

Вместо системы связи - Telegram: Главного связиста Минобороы уже задержали, но не за то - военкор

Из-за проблем со связью военным приходится использовать Telegram. Главный связист Минобороны генерал Вадим Шамарин уже задержан, но не за то, за что многим бы хотелось, пишет военкор Коц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх