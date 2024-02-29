Рубль получит новый фактор поддержки с 1 марта, каким будет курс валют Ирэн ОрлонскаяСогласно эксперту по фондовому рынку компании ‘БКС Мир инвестиций’ Михаилу Зельцеру, начало весны признано исторически самым благоприятным периодом для рубля.
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