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Всё о женщинах

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Названа усугубляющая жару в доме летом ошибка

Названа усугубляющая жару в доме летом ошибка

Многие люди совершают одну популярную ошибку, из-за которой летом усугубляется жара в доме. Об этом сообщило издание El Confidencial со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ПРАВИЛЬНО. ОКНА ДНЕМ НУЖНО ДЕРЖАТЬ ЗАКРЫТЫМИ. Вот в Крыму.... В далекие шестидесятые годы прошлого века. Какие там кондиционеры? Мы о них и слыхом не слыхивали. ТАК ВОТ.....   Мы окна закрывали изнутри вначале газетами, потом еще занавешивали простынью. И днем, во время жары,  створки окон держали  закрытыми. Прохладно конечно не было, но было и не жарко. Самое то было!!   Хотя окна выходили на солнце.
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4 н.
виктор комягин
Естественно....
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3 н.