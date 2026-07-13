Многие люди совершают одну популярную ошибку, из-за которой летом усугубляется жара в доме. Об этом сообщило издание El Confidencial со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Названа усугубляющая жару в доме летом ошибка
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ПРАВИЛЬНО. ОКНА ДНЕМ НУЖНО ДЕРЖАТЬ ЗАКРЫТЫМИ. Вот в Крыму.... В далекие шестидесятые годы прошлого века. Какие там кондиционеры? Мы о них и слыхом не слыхивали. ТАК ВОТ..... Мы окна закрывали изнутри вначале газетами, потом еще занавешивали простынью. И днем, во время жары, створки окон держали закрытыми. Прохладно конечно не было, но было и не жарко. Самое то было!! Хотя окна выходили на солнце.
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4 н.
виктор комягин
Естественно....
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3 н.
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