Названа усугубляющая жару в доме летом ошибка

Vladimir Lioubimcev

ПРАВИЛЬНО. ОКНА ДНЕМ НУЖНО ДЕРЖАТЬ ЗАКРЫТЫМИ. Вот в Крыму.... В далекие шестидесятые годы прошлого века. Какие там кондиционеры? Мы о них и слыхом не слыхивали. ТАК ВОТ..... Мы окна закрывали изнутри вначале газетами, потом еще занавешивали простынью. И днем, во время жары, створки окон держали закрытыми. Прохладно конечно не было, но было и не жарко. Самое то было!! Хотя окна выходили на солнце.