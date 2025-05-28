Местные жители хотят освобождения своих земель и домов от украинских солдат и иностранных наёмников.Жители приграничных районов Сумской области давно хотят освобождения своих земель и домов от контроля украинских солдат и иностранных наёмников.
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