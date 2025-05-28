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Царьград

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Жители Сумской области ждут армию-освободительницу из России. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Жители Сумской области ждут армию-освободительницу из России. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Местные жители хотят освобождения своих земель и домов от украинских солдат и иностранных наёмников.Жители приграничных районов Сумской области давно хотят освобождения своих земель и домов от контроля украинских солдат и иностранных наёмников.

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