Огромный некрополь найден возле гробницы Цербера в Италии

Разнообразные захоронения, погребальные ограды и надписи, в том числе одна, посвященная гладиатору, были обнаружены в обширном некрополе древнего города Литернум в Джульяно, пригороде Неаполя, где в 2023 году была обнаружена исключительная гробница Цербера.