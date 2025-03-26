Огромный некрополь найден возле гробницы Цербера в Италии

Разнообразные захоронения, погребальные ограды и надписи, в том числе одна, посвященная гладиатору, были обнаружены в обширном некрополе древнего города Литернум в Джульяно, пригороде Неаполя, где в 2023 году была обнаружена исключительная гробница Цербера.
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