Елена Драпеко резко высказалась о «кормушке» беглецов в РФ

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв заявил, что парламентарии намерены всерьёз взяться за ограничение возможности заработка беглых деятелей культуры.