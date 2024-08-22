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Елена Драпеко резко высказалась о «кормушке» беглецов в РФ

Елена Драпеко резко высказалась о «кормушке» беглецов в РФ

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв заявил, что парламентарии намерены всерьёз взяться за ограничение возможности заработка беглых деятелей культуры.

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