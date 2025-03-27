Захарова рассказала о сложной ситуации в отношениях с США

Учитывая, сколько лет предыдущие администрации США разрушали двусторонние отношения с Россией, ситуация крайне сложная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, какие задачи стоят перед новым российским послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым в интервью РИА Новости .
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