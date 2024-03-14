Шансы "быков" ненулевые

Российский фондовый рынок накануне прервал девятидневный безостановочный рост, снизившись на незначительные 0,4% по индексу МосБиржи – до 3320,68 пункта, РТС потерял 0,2%, его значение составило 1142,39 пункта.
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