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Нарастающая блокада черноморских портов Украины: какими будут последствия?

Нарастающая блокада черноморских портов Украины: какими будут последствия?

Последние недели стали одними из худших за прошедшие годы для морских грузоперевозок на Черном море. Месяцем ранее удары по всем вокруг наносил киевский режим, пытаясь причинить ущерб российскому экспорту.

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