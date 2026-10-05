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За рулем

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Названо неочевидное последствие езды на шинах с разным протектором

Названо неочевидное последствие езды на шинах с разным протектором

Ставить на одну ось покрышки с несовпадающим рисунком протектора – казалось бы, мелочь, а последствия бывают неприятными.

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