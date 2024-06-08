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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первая игра финальной серии «Селтикс» – «Мэверикс» достигла 17-летнего минимума по ТВ-аудитории

Средний рейтинг матча составил 5,7, а количество зрителей – 10,99 миллиона человек. С такими показателями встреча в Бостоне стала наименее просматриваемой первой игрой финальных серий с 2007 года, если не принимать во внимание два сезона во время пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах.

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