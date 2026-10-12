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«Спасибо маме с папой за жизнь»: Паулина Андреева отметила 38-летие

Паулина Андреева 12 октября отметила 38-летие. В личном блоге актриса, певица и сценарист опубликовала редкие семейные снимки — собственное детское фото, а также портреты мамы и папы.

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