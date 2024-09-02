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Захарова ответила на слова главы МИД Польши о перехвате ракет над Украиной

Захарова ответила на слова главы МИД Польши о перехвате ракет над Украиной

Польша разжигает конфликт на Украине из-за заинтересованности в западных территориях страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ответив на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о перехвате российских ракет над Украиной, передает RTVI.

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