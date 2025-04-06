Киев в огне, Николаев под прицелом: Россия нанесла массированный удар возмездия Юлия СоколоваВ ночь на 6 апреля Вооружённые силы России нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины.
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