Все оттенки пьяного: лицо до и после пары бокалов

Вы замечали когда-нибудь, как расслабляется ваше лицо после одного бокала вина? А после двух? После трех вообще бывает сложно как-то управлять лицевыми мышцами: улыбка не сходит с лица, а в глазах появляется хитроватый прищур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии