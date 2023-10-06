Путин выразил соболезнования Асаду в связи с атакой на военное училище

Президент России Владимир Путин направил сирийскому коллеге Башару Асаду телеграмму, в которой выразил ему соболезнования в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс, текст документа опубликован 6 октября на сайте Кремля.
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