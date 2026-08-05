В Госдуме требуют дать этическую оценку скандальным словам депутата Ильтякова о «неполноценных женщинах»

4 августа в эфире программы «Чего ждем?» на канале «Область 45» политик, опираясь на библейскую трактовку сотворения женщины, заявил, что она «не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела».
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