Кнайсль заявила, что Запад уже не ждет победы Киева

Global Look Press/Maksim Konstantinov/Global Look Press Запад уже не надеется на победу Украины в конфликте с Россией, заявила в беседе с журналистом Флавио фон Вицлебеном бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
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