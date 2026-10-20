- Молдавия направила Украине ноты протеста после инцидента с пограничниками; - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может уйти из Европы, если европейские страны в ближайшее время не решат проблему миграции; - В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили радиоактивные белые грибы в багаже пассажира; - Расходы на культуру в период с 2027 по 2029 год составят 709,3 миллиарда рублей; - Новый законопроект Госдумы РФ направлен на то, чтобы устранить различия в требованиях к оборудованию.