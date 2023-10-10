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Закон, порядок, государство

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Почти 20 улиц останутся без света в Уссурийске 11 октября

Почти 20 улиц останутся без света в Уссурийске 11 октября

Временное отключение электричества ожидается 11 октября. С 09.00 до 18.00 часов света не будет в домах по улицам Барановская, Мишенная, Ключевая, Ворошиловская, Безымянная, Надеждинская, Полигонная, переулок Мостовой, переулок Надеждинский.

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