Почти 20 улиц останутся без света в Уссурийске 11 октября

Временное отключение электричества ожидается 11 октября. С 09.00 до 18.00 часов света не будет в домах по улицам Барановская, Мишенная, Ключевая, Ворошиловская, Безымянная, Надеждинская, Полигонная, переулок Мостовой, переулок Надеждинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии