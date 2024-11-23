Да скорее всего он не сам умер, скорее всего помогли ему свои же!!!

ВУ

Варлам Устрялов

Не первый раз пендюки тихо уничтожают желающего уехать в Россию. В 47 году был ликвидирован чемпион мира по шахматам Александр Алёхин, собравшийся вернуться в СССР.