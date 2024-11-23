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Умер просивший Путина о гражданстве России экс-офицер США

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Да скорее всего он не сам умер, скорее всего помогли ему свои же!!!
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14 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Не первый раз пендюки тихо уничтожают желающего уехать в Россию. В 47 году был ликвидирован чемпион мира по шахматам Александр Алёхин, собравшийся вернуться в СССР.
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14 час.

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