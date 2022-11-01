Самая длинная распродажа года 11.11 на Aliexpress уже началась!

Да, да, уже совсем скоро наступит тот самый момент, который мы все ждали столько времени! Нет, до Нового года еще далеко, но речь идет о ничуть не менее знаменательном событии – грядет самая ожидаемая и масштабная распродажа, посвященная Дню … .