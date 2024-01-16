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"Код Безопасности": хактивисты от имени ФСБ заставляют людей сжигать военкоматы

"Код Безопасности": хактивисты от имени ФСБ заставляют людей сжигать военкоматы

В начале 2024 года в России был зафиксирован рост числа хактивистских кибератак на сотрудников крупных компаний госсектора и оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в ходе которых злоумышленники от имени сотрудников ФСБ или МВД вынуждают жертв переводить свои деньги мошенникам или поджигать военкоматы и совершать другие преступления.

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