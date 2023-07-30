Суд в Ереване в воскресенье, 30 июля, арестовал на два месяца экс-посла Армении в России, бывшего директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армена Смбатяна и его сына.
Экс-посла Армении в России и его сына арестовали
Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Чего бы, кажется, не хватало этим людям? Чего? И всё мало, всё мало. Такая природа людей, не способных к достойному, мудрому, простому существованию. А ведь оба, очевидно. считали себя верующими, православными.... Нет, никого еще религия не сделала умнее, добрее, возвышеннее....
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
Судя по фото он не переживает по этому поводу
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16 час.
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