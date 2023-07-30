Экс-посла Армении в России и его сына арестовали

ВП

Владислав Петряев

Чего бы, кажется, не хватало этим людям? Чего? И всё мало, всё мало. Такая природа людей, не способных к достойному, мудрому, простому существованию. А ведь оба, очевидно. считали себя верующими, православными.... Нет, никого еще религия не сделала умнее, добрее, возвышеннее....