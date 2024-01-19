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Франция заявила об отсутствии своих наемников на Украине после удара в Харькове

Франция заявила об отсутствии своих наемников на Украине после удара в Харькове

В Париже отрицают информацию о присутствии французских наёмников на Украине.В МИД Франции возмутились появившейся в медийном пространстве информации о том, что в зоне боевых действий на Украине в составе Вооружённых сил Украины действуют французские наёмники.

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Комментарии
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Иван Щукин
Хотелось бы уточнить у наших высокопоставленных военных чиновников, а конкретно у Шойги или Герасимова: вот в СМИ пишут что на Белгород или на другую российскую территорию залетают то французские, то чешские ракеты, то ракеты великобретании, но, почему то не залетают в эти страны наши ракеты или хотя бы ракеты &quot;дружественных&quot; стран!?   Это вопрос простого обывателя России!
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