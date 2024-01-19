Франция заявила об отсутствии своих наемников на Украине после удара в Харькове

В Париже отрицают информацию о присутствии французских наёмников на Украине.В МИД Франции возмутились появившейся в медийном пространстве информации о том, что в зоне боевых действий на Украине в составе Вооружённых сил Украины действуют французские наёмники.
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