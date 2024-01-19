Франция заявила об отсутствии своих наемников на Украине после удара в Харькове

Иван Щукин

Хотелось бы уточнить у наших высокопоставленных военных чиновников, а конкретно у Шойги или Герасимова: вот в СМИ пишут что на Белгород или на другую российскую территорию залетают то французские, то чешские ракеты, то ракеты великобретании, но, почему то не залетают в эти страны наши ракеты или хотя бы ракеты "дружественных" стран!? Это вопрос простого обывателя России!