Ford Mustang отметит свое 60-летие спецвыпуском

Ford Mustang последнего седьмого поколения с пакетом 60th Anniversary будет выпущено 1965 штук. В 2025 году Ford отметит 60-летие выпуска знаменитой модели Mustang и компания празднует эту дату особой версией.
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