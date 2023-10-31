Спрос на жилье экономкласса в Москве вырос на 43%

Спрос россиян на жилье экономкласса в Москве вырос на 43%, на коммерческую недвижимость — на 33%. Об этом говорится в исследовании платформы омниканального маркетинга Calltouch, с которым ознакомились «Известия» 1 ноября.
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