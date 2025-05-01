В Липецкой области сотрудники Госавтоинспекции помогли оперативно доставить в медицинскую организацию беременную женщину, у которой внезапно начались роды

«В дневное время в Лебедянском районе на автодороге Липецк-Данков к сотрудникам Госавтонспекции МО МВД России «Лебедянский» Липецкой области старшим лейтенантам полиции Роману Суворову и Александру Ноздреватых обратился взволнованный водитель.
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