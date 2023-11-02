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"Кинжалы" против израильских "Железных мечей": На помощь русским вышел китайский флот

"Кинжалы" против израильских "Железных мечей": На помощь русским вышел китайский флот

ФОТО: JIANG XIA/XINHUA/GLOBAL LOOK PRESS 229K прочитали Обезумевший после дерзкой атаки ХАМАС Израиль и не готовые к большой войне США угрожают Ливану, где базируется "Хезболла", и Ирану всяческими карами, если те со своими союзниками вмешаются в израильскую расправу над Газой.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Израилю не выстоять против мусульманского мира. Но иудеи есть иудеи и навредят много.
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2 д.
Pawel Polistchuk
Иудеи (еврейцы) в случае начала широкомасштабной наземной операции в Газе, навредят больше всего себе любимым😜
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2 д.

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