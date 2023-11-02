"Кинжалы" против израильских "Железных мечей": На помощь русским вышел китайский флот

ФОТО: JIANG XIA/XINHUA/GLOBAL LOOK PRESS 229K прочитали Обезумевший после дерзкой атаки ХАМАС Израиль и не готовые к большой войне США угрожают Ливану, где базируется "Хезболла", и Ирану всяческими карами, если те со своими союзниками вмешаются в израильскую расправу над Газой.