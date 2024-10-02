Психиатр-нарколог предупредил о тяжёлых последствиях лудомании

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с News.ru заявил, что лудомания (зависимость от азартных игр) представляет собой серьёзную проблему, которая может привести к полному разорению не только самого игрока, но и […].
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