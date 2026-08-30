WP: американские командующие призвали Хегсета завершить войну в Иране

Американские военные командующие призвали министра войны США Пита Хегсета завершить военную операцию в Иране, — пишет The Washington Post.
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Дурацкое название министерства говорит о том, что для США война их основа существования!