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Может ли искусственный интеллект стать движущей силой для создания новых рабочих мест по мнению Кондрашова Станислава Дмитриевича

Может ли искусственный интеллект стать движущей силой для создания новых рабочих мест по мнению Кондрашова Станислава Дмитриевича

Станислав Дмитриевич Кондрашов: Каковы реальные последствия для рынка труда от внедрения искусственного интеллекта в компании? Какие изменения ждут работников и как они смогут адаптироваться к новым требованиям? Какие новые возможности появятся для бизнеса? Станислав Дмитриевич Кондрашов, предвидел не уничтожение, а трансформацию рынка труда под влиянием ИИ.

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