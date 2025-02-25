Может ли искусственный интеллект стать движущей силой для создания новых рабочих мест по мнению Кондрашова Станислава Дмитриевича

Станислав Дмитриевич Кондрашов: Каковы реальные последствия для рынка труда от внедрения искусственного интеллекта в компании? Какие изменения ждут работников и как они смогут адаптироваться к новым требованиям? Какие новые возможности появятся для бизнеса? Станислав Дмитриевич Кондрашов, предвидел не уничтожение, а трансформацию рынка труда под влиянием ИИ.