Он прилетел из страны, которой нет на карте, а утром исчез из запертой комнаты

В 1954 году в аэропорт Токио прилетел человек из несуществующей страны. Так гласит легенда, которая уже семьдесят лет гуляет по интернету, обрастая деталями.
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Очень поучительный случай!