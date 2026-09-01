ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Он прилетел из страны, которой нет на карте, а утром исчез из запертой комнаты

Он прилетел из страны, которой нет на карте, а утром исчез из запертой комнаты

В 1954 году в аэропорт Токио прилетел человек из несуществующей страны. Так гласит легенда, которая уже семьдесят лет гуляет по интернету, обрастая деталями.

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