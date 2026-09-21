История создания фильма «Женитьба Бальзаминова»

«Женитьба Бальзаминова» — это не только часть потрясающей трилогии А. Н. Островского, но еще и грамотная экранизация.
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Интересно было узнать о сьемках фильма. Благодарю