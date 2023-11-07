Ивановскими оперативниками задержан подозреваемый в грабеже мобильного телефона и краже денег с банковской карты

В дежурную часть отдела МВД России по Фрунзенскому району города Иваново поступило сообщение от 45-летнего жителя областного центра, который сообщил о том, что у него похищен мобильный телефон и банковская карта, которая находилась в чехле.
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