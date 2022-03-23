Спортсмены двух федераций боевых единоборств встретились на пейнтболе в Уссурийске

Спортсмены двух федераций, кикбоксинга и кудо, встретились на поле пейнтбольного клуба "Форпост" в рамках проекта "Уссурийск — город чемпионов".
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