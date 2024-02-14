Сотрудниками полиции в Красноярске задержан подозреваемый в покушении на сбыт партии синтетического наркотика в особо крупном размере

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Красноярское» получили сведения о том, что 39-летний мужчина является оптовым наркокурьером одного из интернет-магазинов по продаже наркотических средств.
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