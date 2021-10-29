Ученым открылся неожиданный факт о пандах

Исследователи из Бристольского университета, Китайской академии наук и Университета Ювяскюля использовали самые современные методы анализа изображений, чтобы продемонстрировать, как уникальные раскраски позволяют замаскировать гигантскую панду.
Исследователи из Бристольского университета, Китайской академии наук и Университета Ювяскюля использовали самые современные методы анализа изображений, чтобы продемонстрировать, как уникальные раскраски позволяют замаскировать гигантскую панду.
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