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Ученым открылся неожиданный факт о пандах

Ученым открылся неожиданный факт о пандах

Исследователи из Бристольского университета, Китайской академии наук и Университета Ювяскюля использовали самые современные методы анализа изображений, чтобы продемонстрировать, как уникальные раскраски позволяют замаскировать гигантскую панду.

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