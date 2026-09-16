Захарова высказалась о желании японцев ездить на Курилы без визы

Японии следует «прилично себя вести», если Токио хочет решить насущные вопросы в отношениях с Россией и возобновить безвизовый режим посещения южных Курил для своих граждан.
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