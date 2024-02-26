Эксперт Юшков рассказал, кто в Евросоюзе покупает газ из России

Поставки газа из России в Евросоюз сократились, но не прекратились. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал aif.
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