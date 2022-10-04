Депутат Госдумы попросил ФСБ проверить РФС из-за позиции по командам из Крыма

Член партии «Справедливая Россия - За правду», представитель Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) Дмитрий Кузнецов обратился к директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову с просьбой проверить деятельность Российского футбольного союза, сообщаетnews.
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