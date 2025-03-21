В США рассказали о презрении Трампа к Зеленскому и его восхищении Путиным

Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в беседе с РИА Новости рассказал, что президент США Дональд Трамп презирает украинского лидера Владимира Зеленского.
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