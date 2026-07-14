Шаг к первому полету Neutron: Rocket Lab запустила вакуумный двигатель Archimedes AVac

Вакуумный двигатель Archimedes AVac полностью отработал программу огневых испытаний и оказался на 20% мощнее версии для первой ступениRocket Lab сообщила об успешном завершении полномасштабных огневых испытаний вакуумного двигателя Archimedes AVac, предназначенного для второй ступени перспективной ракеты Neutron.