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Шаг к первому полету Neutron: Rocket Lab запустила вакуумный двигатель Archimedes AVac

Шаг к первому полету Neutron: Rocket Lab запустила вакуумный двигатель Archimedes AVac

Вакуумный двигатель Archimedes AVac полностью отработал программу огневых испытаний и оказался на 20% мощнее версии для первой ступениRocket Lab сообщила об успешном завершении полномасштабных огневых испытаний вакуумного двигателя Archimedes AVac, предназначенного для второй ступени перспективной ракеты Neutron.

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