Шаг к первому полету Neutron: Rocket Lab запустила вакуумный двигатель Archimedes AVac

Вакуумный двигатель Archimedes AVac полностью отработал программу огневых испытаний и оказался на 20% мощнее версии для первой ступениRocket Lab сообщила об успешном завершении полномасштабных огневых испытаний вакуумного двигателя Archimedes AVac, предназначенного для второй ступени перспективной ракеты Neutron.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии